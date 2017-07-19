Marcolin: Vsp Vision conferma acquisizione del 100% di Marcolin da Pai Partners

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 set - Vsp Vision ha annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di Marcolin da Pai Partners e da altri azionisti di minoranza.

L'operazione secondo alcune stime avrebbe un valore intorno agli 1,3 miliardi di euro. Per lo meno questo e' il valore di stima che si diceva fosse stato richiesto da Pai per la cessione delle proprie quote.

'L'acquisizione di Marcolin rappresenta un ulteriore esempio del nostro impegno verso una crescita mirata che offrira' maggiore valore ai soci, ai clienti, ai medici e agli utenti chiave di Vsp - ha dichiarato Michael Guyette, presidente e ceo di Vsp Vision. - Con un portafoglio che include alcuni dei marchi piu' apprezzati al mondo e processi produttivi interni avanzati, Marcolin ampliera' in modo sostanziale la nostra offerta esistente, distribuita attraverso il marchio Marchon Eyewear,e ci consentira' di continuare a offrire occhiali di altissima qualita' che soddisfano le diverse esigenze di una clientela globale in continua crescita'.

Fondata nel cuore del distretto veneto dell'occhialeria nel 1961, oggi Marcolin distribuisce le suecollezioni di occhiali in oltre 125 Paesi. Il suo portafoglio di marchi di lusso e lifestyle include TomFord, Zegna, Christian Louboutin, ic! berlin, Max Mara, Guess e molti altri.

Col-ric

(RADIOCOR) 05-09-25 17:20:50 (0492) 5 NNNN