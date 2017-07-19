Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marche: prorogata la sperimentazione della 'farmacia dei servizi' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Per evitare arresti nei servizi al cittadino, la Regione assegnera' a ciascuna struttura un budget provvisorio, calcolato in modo prudenziale sulla quota economica attesa dal Fondo nazionale.

            Le prestazioni erogate in questa fase avranno valore di anticipazione tecnica: non potranno superare i limiti del budget assegnato ed eventuali eccedenze non saranno rimborsate dal Servizio Sanitario Regionale. Un passaggio necessario, come chiarisce l'Agenzia regionale Sanitaria, per bilanciare la continuita' dei servizi con la gestione responsabile delle risorse, aspettando l'assegnazione ufficiale dei fondi statali. La proroga restera' in vigore fino alla pubblicazione delle linee guida nazionali, segnando il superamento dell'attuale fase sperimentale.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 21-02-26 15:27:22 (0366)SAN,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.