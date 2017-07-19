Marche: prorogata la sperimentazione della 'farmacia dei servizi' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Per evitare arresti nei servizi al cittadino, la Regione assegnera' a ciascuna struttura un budget provvisorio, calcolato in modo prudenziale sulla quota economica attesa dal Fondo nazionale.
Le prestazioni erogate in questa fase avranno valore di anticipazione tecnica: non potranno superare i limiti del budget assegnato ed eventuali eccedenze non saranno rimborsate dal Servizio Sanitario Regionale. Un passaggio necessario, come chiarisce l'Agenzia regionale Sanitaria, per bilanciare la continuita' dei servizi con la gestione responsabile delle risorse, aspettando l'assegnazione ufficiale dei fondi statali. La proroga restera' in vigore fino alla pubblicazione delle linee guida nazionali, segnando il superamento dell'attuale fase sperimentale.
