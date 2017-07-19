Marche: l'elisuperficie di Montalto entra nella rete regionale del soccorso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Garantire la tempestivita' dei soccorsi, in particolare nelle aree interne e piu' difficilmente raggiungibili, e' un obiettivo fondamentale per assicurare pari diritti di assistenza a tutti i cittadini - ha sottolineato l'assessore alla Sanita', Paolo Calcinaro - L'integrazione di nuove elisuperfici nella rete regionale rafforza la sicurezza, migliora l'efficacia degli interventi e consente di ridurre in modo significativo i tempi di risposta nelle situazioni piu' critiche. Un servizio come questo non solo potenzia il sistema sanitario e di protezione civile, ma puo' fare realmente la differenza, arrivando - nel senso vero del termine - a salvare vite umane'.

