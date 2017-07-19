Marche: insediato tavolo regionale per politica industriale e manifatturiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Istituzioni, mondo produttivo e rappresentanze dei lavoratori insieme per delineare il futuro dell'industria marchigiana. Si e' insediato il Tavolo regionale per la Politica industriale e manifatturiera, previsto dalla legge regionale 19/2025. Il Tavolo riunisce Regione Marche, Camera di Commercio, le principali associazioni imprenditoriali del settore industriale e le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di definire una strategia condivisa per la crescita e la trasformazione del sistema produttivo regionale. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che presiede il Tavolo ha dichiarato in merito all'insediamento: 'Diamo piena attuazione a un impegno preciso della Regione Marche: costruire le politiche industriali insieme a chi ogni giorno produce, investe e lavora sul territorio. La Legge regionale 19 del 2025 nasce proprio da questa visione: superare interventi frammentati e mettere a sistema competenze, risorse e responsabilita'. In una fase segnata da grandi transizioni tecnologiche, ambientali ed energetiche, e' fondamentale condividere analisi e scelte strategiche con imprese e sindacati. Il Tavolo sara' un luogo stabile di confronto e di proposta, orientato ai risultati, per rafforzare la competitivita' del nostro sistema manifatturiero, sostenere l'occupazione e accompagnare le Marche verso uno sviluppo concreto, innovativo e sostenibile.

La Regione fara' la sua parte con decisioni chiare, strumenti concreti e una visione di medio-lungo periodo, mettendo al centro il lavoro, le filiere produttive e i territori'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 12:14:16 (0196)PA 5 NNNN