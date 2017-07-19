Dati
            Notizie Radiocor

            Marche: dalla Regione 1,3 milioni di euro per i caregiver familiari Sla

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 1,3 milioni di euro per il 2026 a sostegno delle famiglie che assistono persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La misura, approvata dalla giunta regionale delle Marche, e' rivolta ai caregiver familiari, figure centrali dell'assistenza domiciliare alle persone con gravi disabilita'. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e puo' arrivare fino a 1.000 euro, in relazione alla complessita' delle cure necessarie. Un intervento che risponde a un bisogno in costante crescita: nel 2025 le domande presentate sono passate da 144 a 184. Le risorse, provenienti dal Fondo sanitario regionale, saranno trasferite alle Aziende Sanitarie Territoriali, che provvederanno all'erogazione dei contributi attraverso iter semplificati. Si tratta di un intervento attivo da oltre dieci anni, pensato per favorire la permanenza delle persone nel proprio domicilio e rafforzare l'assistenza territoriale.

            com-Dca.

