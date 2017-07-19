Marche: avviata la Sezione speciale per il sostegno al credito delle Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Una nuova misura di sostegno per favorire l'accesso al credito, investimenti e fabbisogno di liquidita'. Per le imprese delle Marche che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari e' stata attivata la Sezione Speciale Regione Marche con una dotazione finanziaria pari a 7 mln di euro destinata al sostegno di operazioni finanziarie a fronte di investimento, per 4.500.000 euro e operazioni finanziarie a fronte di capitale circolante, per 2.500.000 euro. 'Il credito - ha spiegato l'assessore regionale alle Attivita' Produttive Giacomo Bugaro - e' uno strumento fondamentale per dare alle imprese la possibilita' di lavorare con piu' fiducia e in prospettiva, perche' e' essenziale per la vita e lo sviluppo del sistema produttivo, dalla micro alla piccola, media e grande impresa. L'obiettivo e' che queste decisioni e le disponibilita' che stiamo stanziando producano buoni frutti per il tessuto produttivo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 16:23:48 (0404)PA 5 NNNN