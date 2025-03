Marche: Antonini a forum Inlife, Regione modello sviluppo politiche benessere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'L'obiettivo e' che questo evento diventi un modello da seguire, partendo proprio da Ascoli e dalle Marche, per lo sviluppo di politiche di benessere da applicare non solo a livello regionale, ma su scala nazionale'. Cosi' l'assessore alle Attivita' Produttive della Regione Marche Andrea Maria Antonini a 'InLife - International Quality Life Forum', evento internazionale dedicato alla qualita' della vita, alla sostenibilita' e al benessere in corso ad Ascoli Piceno. - ha detto l'assessore. 'E' fondamentale lavorare sugli stili di vita, migliorando il benessere generale: chi sta bene con se stesso, infatti, sta meglio anche con gli altri - ha aggiunto Antonini - Questo si riflette sulla produttivita' nei luoghi di lavoro, e permette di fare scelte importanti in direzione della sostenibilita' ambientale, come ad esempio un'agricoltura piu' biologica. Ci sono decine di accademici provenienti da paesi lontani, come l'Australia e gli Stati Uniti. Entriamo, dunque, nel palcoscenico internazionale, con la possibilita' di ascoltare anche le nuove frontiere della ricerca. Nei prossimi quattro giorni, avremo anche interessanti anticipazioni a livello mondiale'.

