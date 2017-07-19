Manovra: Tajani, andiamo a trovare i soldi tra chi non paga le tasse
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ancona, 17 set - 'Per la Manovra andiamo a trovare soldi tra chi non paga le tasse, tra gli evasori: chi non paga colpisce chi paga e rispetta le regole'. Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento ad Ancona a un evento elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche.
