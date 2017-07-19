Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Manovra: Salvini, aumento cedolare su affitti brevi non aiuta domanda interna

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - 'L'aumento della cedolare fissa sugli affitti brevi non mi sembra che sia un modo per aiutare il consumo interno alla domanda interna, e soprattutto riconoscere l'iniziativa privata.

            Pero' il Parlamento ci sta apposta'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione del XVI Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, a Milano.

            bla-

            (RADIOCOR) 20-10-25 15:36:54 (0434) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.