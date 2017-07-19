Manovra: Salvini, aumento cedolare su affitti brevi non aiuta domanda interna
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - 'L'aumento della cedolare fissa sugli affitti brevi non mi sembra che sia un modo per aiutare il consumo interno alla domanda interna, e soprattutto riconoscere l'iniziativa privata.
Pero' il Parlamento ci sta apposta'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione del XVI Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, a Milano.
