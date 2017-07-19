Manovra: Pd, figlia di nessuno, FI lamenta non informata su tassa affitti brevi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - 'Questa Manovra e' figlia di nessuno. I partiti di maggioranza stanno progressivamente prendendo le distanze da norme che aumentano le tasse per gli italiani e che, soprattutto, non offrono alcuna visione per il rilancio industriale del Paese. I dati ufficiali parlano chiaro: il sistema produttivo italiano e' fermo, con calo significativi nei settori chiave del Made in Italy, aggravati dalla decisione miope e remissiva del governo di non reagire ai dazi americani. Come sempre, la colpa e' di qualcun altro: prima dei tecnici, poi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e oggi addirittura della mancanza di comunicazione interna tra i partiti di maggioranza, con Forza Italia che lamenta di non essere stata informata dell'aumento delle tasse sugli affitti". Lo evidenzia in una nota nota il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano, che sottolinea come 'non manca giorno in cui i partiti di maggioranza prendono distanza da testo approvato in Cdm, oggi tocca ancora a Forza Italia'.

Il parlamentare conclude: "Siamo di fronte a un Governo allo sbando, senza una linea politica ne' economica chiara, in cui Giorgetti e Meloni sono prigionieri dei veti incrociati dei propri alleati. Un Esecutivo che parla di 'Italia in Serie A' mentre imprese, famiglie e lavoratori fanno i conti con la realta' di un Paese in frenata'.

com-Bof

(RADIOCOR) 20-10-25 12:26:17 (0273)GOV,PA,IMM 5 NNNN