            Notizie Radiocor

            Manovra: Orsini, dialogo costruttivo con sindacati, al centro politiche industriali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - 'Abbiamo avviato questa stagione dei confronti che credo che sia fondamentale, perche' piu' volte noi abbiamo detto che impresa e' lavoro, lavoratori e impresa sono la stessa cosa, quindi proprio in vista della manovra, penso che e' stato un dialogo costruttivo, dove abbiamo messo al centro le politiche industriali di questo paese'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine dell'incontro durato oltre tre ore con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Per Orsini il dialogo e' importante alla luce della 'necessita' di avere una politica industriale che abbia una visione a 3 anni con al centro gli investimenti, le persone, il lavoro, la formazione e anche la parte degli incidenti sul lavoro: credo che sia per noi fondamentale e, comunque, deriva sempre dalla formazione'.

