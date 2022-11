Manovra: Leo, in ottica taglio tasse in 5 anni, in 2023 delega riforma -2

Intervento flat tax su tre versanti, non aiutiamo i ricchi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - Leo ha spiegato in conferenza stampa che gli interventi fiscali in Manovra vanno nella direzione di una riforma complessiva, "mi riferisco in particolare all'Irpef che e' oggi a macchia di leopardo, tantissime misure non rispettano la progressivita', per esempio importanti redditi da capitale e da partecipazione pagano il 26%, coloro che hanno ingenti patrimoni immobiliari che danno in locazione pagano il 21%, le misure della Manovra danno la prospettiva di ridurre tasse nel corso legislatura", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la flat tax, "le contestazioni sono che aiuteremmo i ricchi, ma ho dimostrato che i ricchi non hanno redditi da lavoro o impresa minore, hanno consistenze finanziarie su cui non si applica l'aliquota progressiva, quindi siamo intervenuti su tre versanti: la flat tax ordinaria elevando da 65 mila a 85 mila euro nel rispetto della normativa comunitaria, per cui ci si puo' spingere fino a 100 mila euro, e in un'ottica di contrasto all'elusione e a pratiche non ortodosse, perche' prima il soggetto flat tax nell'anno successivo poteva dichiarare anche 1 milione e pagare il 15%, invece oggi non e' piu' possibile, se superi una certa soglia gia' da quell'anno devi pagare tutto, e se si supera la soglia degli 85 mila euro dall'anno successivo sei soggetto alla tassazione ordinaria; il meccanismo del regime forfettario prende a base i ricavi cui si applica il coefficiente di redditivita' che spesso non esprime tutti i costi, qua non li si fa dedurre, ma il contribuente lo fa attraverso una percentuale secondo una logica di semplificazione; in alternativa c'e' la flat tax incrementale, con una duplice finalita' contrastare l'evasione fiscale e stimolare la crescita; in aggiunta sul salario di produttivita' dei dipendenti fino a tremila euro applichiamo non il 3% come prima ma il 5%", ha concluso.

bab

(RADIOCOR) 22-11-22 12:50:34 (0369)PA 5 NNNN