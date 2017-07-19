Manovra: Giorgetti, misure per ricchi? Falso, recuperato fiscal drag

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - "Ma questo e' semplicemente falso". Risponde cosi' il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a chi chiede se la manovra approvata dal Parlamento sia un provvedimento per ricchi.

"Perche' basta leggere i documenti dell'ufficio parlamentare di bilancio - aggiunge Giorgetti - della Banca Centrale Europea di tutte queste istituzioni che notoriamente non e' che sono amicissime del Governo, che dicono che quello sforzo che abbiamo fatto e' uno sforzo che si concentra sui redditi medio bassi tale che ha permesso di recuperare ampiamente il cosiddetto fiscal drag".

