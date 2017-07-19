Manovra: Confagricoltura, chiesta proroga Irpef agevolata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - 'Abbiamo chiesto la proroga del regime speciale dell'Irpef agricola agevolata, con l'esenzione fino a 10mila euro e la riduzione al 50% fino a 15mila. Una misura importante che, a nostro avviso, deve diventare strutturale'. Lo ha detto il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali sulla prossima manovra. 'Abbiamo chiesto di continuare a investire sulla digitalizzazione - ha aggiunto -, rifinanziando Transizione 4.0, che e' stato largamente utilizzato dalle imprese agricole con grande successo, magari utilizzando le risorse del Pnrr che non sono state impiegate per il 5.0'.

Sull'emergenza manodopera 'abbiamo proposto di rendere piu' attrattive le retribuzioni, attraverso una riduzione della tassazione sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli straordinari. Infine - ha concluso -, abbiamo chiesto il rifinanziamento della Zes unica per il Mezzogiorno, l'Iva agevolata al 4% per tutti i prodotti avicoli e l'istituzione di un fondo per le emergenze agricole'.

