Manovra: Caramanna (FdI), aspettiamo testo, noi sempre sostenuto affitti brevi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - "Come Fratelli d'Italia fino ad oggi abbiamo sempre sostenuto gli affitti brevi, li abbiamo normati a livello nazionale con il Ministero del Turismo, attraverso il Cin. Abbiamo fatto una scelta molto chiara, che e' quella di non limitare ma di regolamentare gli affitti brevi". Lo ha dichiarato il deputato di FdI Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo, ospite della trasmissione 'Italia No Limits' sul Giornale Radio. "Noi siamo per la tutela dei gestori, per la tutela della proprieta' privata e ovviamente anche della prima casa. Per quanto riguarda la parte della fiscalita' ovviamente dal secondo appartamento al quarto la tassazione sulla cedolare resterebbe al 26 per cento. In questa bozza infatti si parla solo della prima casa.

Aspetteremo il testo definitivo nei prossimi giorni e ovviamente anche a livello parlamentare faremo una scelta con il resto della maggioranza. La sensibilita' di questo Governo, soprattutto rispetto alla prima casa e alla proprieta' privata, e' una sensibilita' molto alta".

com-nep

