Manovra: Agens, Anav, Asstra, urgono misure di sostegno al Tpl

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 set - 'Urgono misure idonee ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del sistema di trasporto pubblico locale e regionale'. Lo segnalano Agens, Anav e Asstra, con una nota trasmessa ai ministri dei Trasporti e dell'Economia e alla Conferenza delle Regioni, in vista della Manovra. Le associazioni ribadiscono l'urgenza di misure che garantiscano i rimborsi anche alle aziende operanti nelle Autonomie speciali cui compete il maggior gettito derivante dalle variazioni delle accise sui carburanti, ma soprattutto a quelle operanti in Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Resta il tema dell'adeguamento inflattivo del Fondo Tpl: "imprescindibile un intervento che renda strutturali i 120 milioni stanziati una tantum per il solo 2025 e occorre coniugare la riforma sul federalismo fiscale con la garanzia di certezza e adeguatezza delle risorse per il settore, qualificandolo come 'spesa essenziale'. Infine urge individuare nuovi meccanismi di sostegno agli investimenti dopo la fine del Pnrr".

bab

(RADIOCOR) 22-09-25 11:41:15 (0239) 5 NNNN