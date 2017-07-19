Maltempo: Zangrillo, vicini a Friuli-Venezia Giulia, istituzioni faranno loro parte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - "Sono ore difficili per Gorizia e tutto il Friuli Venezia Giulia. Il maltempo e le calamita' che hanno colpito il territorio stanno mettendo a dura prova famiglie, comunita' e operatori impegnati nei soccorsi. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza a chi e' stato colpito e a chi sta vivendo momenti di paura e incertezza". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

"Le istituzioni - assicura Zangrillo - faranno la loro parte, senza riserve, per garantire sicurezza, sostegno e interventi rapidi. Un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile impegnati sul territorio e a chiunque stia facendo quanto in suo potere per aiutare.

Il popolo friulano e' tenace. Sapra' affrontare anche questa prova con la forza e la dignita' che lo contraddistinguono", conclude Zangrillo.

com-fil.

