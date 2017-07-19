Maltempo: Tajani, 100 mln solo per primi interventi, da Governo molto di piu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - I 100 milioni per l'emergenza maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna sono solo i primi fondi, ne arriveranno altri. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del piano d'azione per l'export italiano. 'Sono stati assegnati per i primi 100 milioni, poi il Governo, ovviamente, investira' molto di piu' per aiutare questi territori. Quindi i 100 milioni sono soltanto per i primi interventi, non e' che sono cifre definitive', ha affermato Tajani, aggiungendo che c'e' anche spazio per chiedere un sostegno europeo.

