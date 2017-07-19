Maltempo: Meloni in Sicilia, 'Al lavoro su Dl per assegnare risorse necessarie' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - "Nel corso dell'incontro - spiega Palazzo Chigi - e' stato fatto il punto sull'emergenza ed e' stato confermato il massimo impegno del Governo e delle istituzioni competenti per assistere gli sfollati, a favore dei quali e' stato gia' previsto il contributo di autonoma sistemazione, per ripristinare la viabilita', la ripresa dell'attivita' scolastica e la funzionalita' della rete di forniture di gas ed energia elettrica. A rendere complesso il quadro e' l'impossibilita', finche' la frana rimarra' attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalita' di intervento.

Il presidente Meloni ha garantito al sindaco Conti che il Governo fara' tutto cio' che e' possibile per scongiurare che si ripeta quanto accaduto con la frana del 1997, in particolare per cio' che riguarda i ritardi negli indennizzi.

Il Governo agira' velocemente in questa direzione, e il presidente Meloni si e' impegnata a fissare un nuovo incontro tra circa due settimane per prendere decisioni piu' dettagliate, alla luce delle necessarie informazioni. Il presidente Meloni ha colto l'occasione per ringraziare l'onorevole Angelo Bonelli, presente a Niscemi, con cui ha avuto occasione di confrontarsi sulla grave emergenza.

Infine, Meloni si e' recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri: il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci; il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; il sindaco di Catania, Enrico Trantino; il sindaco di Messina Federico Basile; il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; oltre che i Prefetti di Catania, Messina e Siracusa".

