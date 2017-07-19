Maltempo: emendamento del Governo a Dl per ristori a famiglie e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Dopo i necessari approfondimenti tecnici, il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, hanno definito e inviato per l'istruttoria governativa l'emendamento integrativo al decreto-legge a beneficio di quanti sono rimasti colpiti dalla frana di Niscemi e dal Ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna.

'L'obiettivo dell'intervento - spiegano i due ministri - e' assicurare rapidita' ed efficacia nell'erogazione delle misure di sostegno economico, finanziate con risorse pubbliche, a favore delle persone colpite dagli eventi calamitosi. L'emendamento permette inoltre di evitare che su una materia di competenza statale si creino discipline regionali differenziate, garantendo cosi' uniformita' e parita' di trattamento tra territori e cittadini coinvolti'.

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(RADIOCOR) 31-03-26 13:10:43 (0404)GOV 5 NNNN