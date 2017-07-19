Maltempo: confronto Urso-Schifani su interventi a sostegno delle imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - Nel corso della videocall, il ministro Urso ha illustrato al presidente Schifani alcune ipotesi al vaglio del Mimit per affiancare gli interventi emergenziali e sostenere la ripresa del tessuto produttivo, favorendo anche nuovi investimenti. Tra queste, il rafforzamento dell'accesso al credito attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi, anche a supporto della moratoria dei finanziamenti nelle aree colpite, e l'estensione delle agevolazioni previste dalla legge 181/1989 per le aree di crisi ai territori interessati dal maltempo - sulla scorta di quanto fatto in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna -, valorizzando al contempo le risorse gia' previste nell'ambito della misura per l'area di crisi complessa di Gela, che ricomprende anche il territorio di Niscemi. 'La priorita' della Regione e' essere al fianco delle imprese e dei lavoratori colpiti, garantendo risposte rapide ed efficaci. Serve un'azione coordinata tra Stato e Regione che non si limiti all'emergenza, ma che accompagni la ricostruzione e il rilancio economico dei territori danneggiati dal maltempo. In questo senso, il confronto con il ministro Urso e' fondamentale per dare prospettive concrete di sviluppo alla Sicilia ionica e a Niscemi. Ho inoltre chiesto che una quota degli interventi sia destinata in modo specifico al sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, per rafforzare il tessuto produttivo e creare nuove opportunita' di lavoro', ha dichiarato Schifani. Un analogo colloquio si e' svolto ieri sera tra il ministro Urso e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, nell'ambito del percorso di confronto avviato per accompagnare la definizione degli interventi a sostegno delle aree colpite, al fine di approfondire le esigenze specifiche di questo territorio, con particolare attenzione alle peculiarita' del tessuto industriale e artigianale locale, al commercio e alle imprese agricole.

Com-Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-02-26 17:09:10 (0619)PA 5 NNNN