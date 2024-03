Maltempo: allerta arancione per Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - A causa delle condizioni atmosferiche e' stata dichiarata l'allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta. Come specificato in una nota della Protezione civile, continuano gli effetti della vasta area depressionaria presente sull'Europa occidentale, che sta determinando un flusso di correnti umide e instabili sulle aree settentrionali del nostro paese, con precipitazioni in estensione dalle regioni occidentali a quelle orientali, e una generale intensificazione della ventilazione, piu' significativa su parte dell'appennino settentrionale. Nel dettaglio, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 31 marzo, venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Liguria ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte sui rispettivi settori appenninici.

