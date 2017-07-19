Made in Italy: Urso, per tutela marchi storici non guardiamo a colore dei capitali

Attenzione rivolta a capacita' di mantenere vive le imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'La tutela dei marchi storici e' una priorita' dell'azione di governo e si inserisce in una strategia piu' ampia volta a garantire continuita' produttiva, occupazione, radicamento industriale.

In questo quadro l'attenzione non e' rivolta al colore dei capitali, ma alla capacita' degli investimenti esteri di mantenere vive le imprese e le fabbriche'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera, spiegando che 'in tale contesto si colloca la tutela del marchio storico di interesse nazionale che rappresenta uno degli strumenti piu' qualificanti di protezione del Made in Italy' e che 'l'Italia e' l'unico paese ad aver introdotto una protezione specifica dei propri marchi storici'. In questo quadro, ha continuato Urso, 'siamo ulteriormente intervenuti proprio nella legge sulle piccole e medie imprese, approvata pochi giorni fa da quest'aula, istituendo un fondo cui le imprese storiche possono accedere per acquisire altre imprese storiche a rischio, evitando quindi che marchi storici in crisi possano finire nelle mani di soggetti estranei al settore, animati da finalita' speculative e ove possibile valutiamo con sapienza ed efficacia come sempre anche l'utilizzo della Golden power'. Secondo il ministro, 'questa politica industriale ha avuto successo. Oggi i marchi storici scritti al registro sono quasi 1000. Per l'esattezza 977 e rappresentano una forza straordinaria che tutti ci invidiano. Il cuore storico del Made in Italy che attrae per questo sempre piu' capitali stranieri, per la sua forza, per la sua appetibilita' nei mercati, con i suoi prodotti che si fanno largo nel mondo - siamo quarta potenza esportatrice al mondo nel 2025 - perche' noi siamo e noi lo sappiamo, i produttori di eccellenza di qualita''.

