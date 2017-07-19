Made in Italy: 700mila visitatori al Villaggio Coldiretti a Bologna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - La tre giorni ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti, inclusi il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida, il Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti , il ministro della Cultura Alessandro Giuli, l'ex premier Romano Prodi, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Fabrizio Curcio, Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione, il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, Luca Cotti, Presidente Regionale Coldiretti Emilia Romagna.

com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 09-11-25 16:57:29 (0400)FOOD 5 NNNN