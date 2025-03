Lombardia: Regione finanzia con 2,5 mld 99 progetti per Polizie locali

Per l'acquisto di taser, droni, bodycam e altri strumenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Regione Lombardia ha finanziato 99 richieste per 2,5 milioni di euro, destinati all'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli delle Polizie locali per il 2025. I fondi sono stati previsti per Comuni, Unioni di Comuni, Comunita Montane, Province e Citta metropolitana di Milano. I 2,5 milioni serviranno per acquistare autovetture ecologiche, moto e scooter, fototrappole, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio.

Com-Pan

(RADIOCOR) 23-03-25 14:18:39 (0290) 5 NNNN