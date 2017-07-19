Lombardia: ok Consiglio regionale ad aggiornamento documento Nadefr 2026-28

Risoluzione di Economia e finanza approvata a maggioranza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 dic - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza la Risoluzione sulla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-28 (Nadefr). La Risoluzione integra gli obiettivi elencati all'interno dei sette Pilastri programmatici della Regione con ulteriori riferimenti strategici (tra i quali il sostegno al piano straordinario per il personale sanitario, il completamento della banda larga, il piano casa per personale della sanita' e delle forze dell'ordine, uno sviluppo dei bandi pro-imprese). La Nadefr evidenzia specifici obiettivi strategici, con un'attenzione accentuata nei riguardi di trend significativi, quali la necessita' di sicurezza energetica, l'andamento demografico (nascite in calo e aumento degli over 70) e il crescente bisogno di una offerta abitativa adeguata alla fascia di medio reddito soprattutto nei grandi centri urbani.

