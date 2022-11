Lombardia: Bankitalia, in 8 mesi finanziamenti a settore privato per 12,4 mld, sale domanda mutui

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Nel corso del 2022 si e' rafforzata la crescita dei prestiti bancari alle imprese lombarde, anche per effetto del maggiore fabbisogno di capitale circolante connesso con l'espansione dell'attivita' e l'aumento dei costi di produzione. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia, pubblicato dalla Banca d'Italia, secondo cui l'orientamento dell'offerta di credito delle banche non e' mutato, nonostante i lievi incrementi nei tassi di interesse.

'E' cresciuta la quota di imprese che ha ridotto le proprie disponibilita' liquide, che si sono comunque mantenute elevate nel confronto storico. I principali indicatori della qualita' del credito sono rimasti sostanzialmente stabili', si legge nel documento. Nei primi otto mesi dell'anno, i finanziamenti - al netto dei rimborsi - erogati al settore privato non finanziario sono stati pari a 12,4 miliardi di euro (erano stati 2,5 miliardi nello stesso periodo del 2021). Il tasso di espansione dei prestiti ha progressivamente accelerato nel corso del 2022: a giugno l'incremento sui 12 mesi era del 4,4% e ha raggiunto il 5,9% ad agosto. Sia i finanziamenti alle famiglie sia quelli alle imprese hanno registrato tassi di crescita superiori a quelli pre-pandemici. Nello stesso periodo la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie ha continuato a crescere, sostenuta dall'andamento favorevole delle transazioni nel mercato immobiliare. E' inoltre proseguita l'espansione delle richieste di credito per finalita' di consumo. Guardando alla qualita' del credito, i principali indicatori "non hanno subito mutamenti di rilievo nel corso del primo semestre, anche se il rialzo dei tassi di interesse, il deciso aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione e i riflessi sull'economia delle tensioni internazionali rappresentano importanti fattori di rischio".

Nella media dei quattro trimestri a giugno, il flusso di nuovi prestiti deteriorati sul totale dei finanziamenti (tasso di deterioramento) e' stato dello 0,8%, in linea con il dato della fine del 2021 e su valori storicamente contenuti.

Ars

(RADIOCOR) 23-11-22 16:22:04 (0500) 5 NNNN