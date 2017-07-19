Lombardia: auspica un tavolo nazionale sulle misure energetiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - L'apertura di "un tavolo nazionale" sulle misure energetiche - sul modello di quello istituito in Lombardia fra istituzioni e aziende energivore - per discutere "sul complesso di tutte le misure attualmente oggetto di valutazione in materia energetica".

Questo l'auspicio lanciato dalla Regione Lombardia dopo una prima intesa sul rinnovo delle concessioni idroelettriche scadute, raggiunta oggi durante un tavolo sull'energia a Palazzo Lombardia. Nel corso dell'incontro sono state esaminate "indiscrezioni trapelate" su un possibile provvedimento governativo in materia energetica. "Se fossero confermate queste indiscrezioni, tale provvedimento potrebbe danneggiare fortemente sia le imprese energivore sia i produttori elettrici e quindi precludere l'applicazione dell'accordo", afferma una nota.

Al tavolo sull'energia presenti il presidente Attilio Fontana e gli assessori Massimo Sertori (delega a Montagna e risorse energetiche) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), insieme al presidente di Federacciai Antonio Gozzi, al presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini, all'ad di Edison Nicola Monti e di A2A Renato Mazzoncini, "le principali aziende produttrici di energia idroelettrica con concessioni gia' scadute in Lombardia", spiega una nota. Il tavolo ha anche elaborato una proposta condivisa per il rinnovo delle concessioni idroelettriche scadute, fondata sulla cessione del 15% della produzione a prezzo "calmierato" alle imprese energivore situate "nelle Regioni dove sono presenti gli impianti".

