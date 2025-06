Logistica: in Italia investiti 1,75 mld in 2024, 650 mln in I trim.2025

Secondo il report di Scenari Immobiliari e Sfre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Nel 2024 in Italia il volume di investimenti immobiliari nel settore della logistica ha toccato 1,75 miliardi di euro, pari al 17,5% dei 10,1 miliardi investiti nel real estate, con +2,9% sul 2023. Nel corso del primo trimestre del 2025, grazie alla transazione di due importanti portafogli immobiliari, il comparto logistico, 1 asset class del mercato, ha attratto quasi 650 milioni di euro di investimenti, doppiando il volume fatto registrare nello stesso periodo del 2024 e risultando in crescita del 25 per cento rispetto a quanto rilevato negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Sono questi alcuni dei dati emersi nel convegno 'Logistica e rigenerazione industriale - Nuovi spazi per il futuro dell'asset class' durante il quale e' stato presentato il "Rapporto 2025 sul mercato immobiliare della logistica", a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione, per il terzo anno consecutivo, con Sfre, societa' di Project & Construction Management, specializzata in immobili logistici e light-industrial.

Com-Pan

(RADIOCOR) 01-06-25 11:42:17 (0190)INF 5 NNNN