Logistica: in Italia investiti 1,75 mld in 2024, 650 mln in I trim.2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Nel 2024 il comparto logistico-industriale ha fatturato 5,55 miliardi di euro, in crescita di quasi il 2,8% su base annua e con una previsione per il 2025 di una ulteriore espansione dei volumi di circa il 3%. La produzione di ricchezza immobiliare dipende, ancora una volta, per poco meno di un terzo dalle allocazioni di capitale in immobili fortemente caratterizzati e per poco piu' del 40% in impieghi in magazzini e spazi di piccole dimensioni inseriti all'interno del tessuto produttivo nazionale. L'ulteriore consolidamento dei trend di crescita di questo mercato ha permesso al patrimonio immobiliare di raggiungere 50 milioni di mq, grazie al completamento di poco piu' di 50 progetti di sviluppo per una superficie lorda complessiva superiore agli 1,3 milioni di mq.

Com-Pan

