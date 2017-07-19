Logistica: +1,9% crescita stimata nel 2025 a 112,4 mld (PoliMi)

Filiera piu' corta e AI per le aziende italiane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 16 nov - Cresce la logistica, si accorcia la filiera e l'ia cambia profondamente il mercato. E' lo scenario che delinea l'Osservatorio Contract Logistics 'Gino Marchet' del Politecnico di Milano, alla vigilia del black fridey, il vero stress test per il settore. Il fatturato della logistica conto terzi torna a crescere in Italia nel 2024 con un preconsuntivo stimato a 110,3mld (+1,7% in termini nominali) e per il 2025 si prevede un +1,9% in termini nominali e +0,3% in termini reali, raggiungendo i 112,4 mld di euro. Resta il nodo del caro energia, che ha visto un aumento del 7,9%, cui si aggiunge un +4,4% dei costi per la manodopera e +3,5% per i canoni di affitto. Un contesto nel quale continuano le operazioni straordinarie, con 24 casi di M&A di aziende italiane, e l'integrazione verticale degli operatori logistici: si accorcia la filiera di fornitura, con la quota del costo dei servizi che scende dal 71,9% al 68,9% del fatturato.

La flessione della terziarizzazione e' ancor piu' evidente nell'incidenza della logistica conto terzi, passata dal 45,5% del 2022 al 43,4% del 2023, principalmente per la riduzione dei costi di trasporto internazionale e all'insourcing di alcune attivita'. Crescono contestualmente i dipendenti diretti, passati da 30.700 nel 2022 e a 34.600 nel 2023, con un riflesso sull'aumento dei salari e un aumento del costo medio per addetto da 46.234 euro nel 2022 a 46.451 euro nel 2023. Cresce anche l'incidenza del costo del personale diretto sul fatturato, aumentata dal 13,6% al 16%. "Da un lato, l'incertezza geopolitica crea una forte volatilita' dei volumi e dei costi, che variano a velocita' mai viste prima.

Dall'altro lato, si conferma la difficolta' nel reperire manodopera, mentre le aziende sono sempre piu' alla ricerca di trasparenza e competizione leale. Le filiere stanno cambiando profondamente e, con queste, le abitudini e le modalita' operative. Emergono nuove tecnologie digitali che si sviluppano a ritmi senza precedenti", spiega Marco Melacini, responsabile scientifico dell'Osservatorio Contract Logistics.

Oggi quasi un terzo delle aziende(30%) ha gia' avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale nei processi logistici, con una differenza di dimensioni: nelle grandi imprese il 46% ha gia' implementato soluzioni di AI per la Logistica, nelle medie il 42%, nelle piccole solo il 19%. Nei prossimi tre anni il grado di adozione dell'IA in logistica aumentera' fino al 44%.

ami-com

(RADIOCOR) 16-11-25 12:54:19 (0226) 5 NNNN