Liguria: scolmatore del Bisgagno, talpa al lavoro dal 1 ottobre

Bucci: "Opera strategica, si accelera" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Verra' attivata dall'1 di ottobre la T.B.M.(Tunnel Boring Machine) arrivata dalla Cina nei mesi scorsi per accelerare le operazioni di scavo della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno, a Genova. Le operazioni di montaggio del macchinario, del peso complessivo di 1.280 tonnellate, sono in fase conclusiva: una volta a regime, la talpa arrivera' a scavare circa 20 metri al giorno. La galleria sotterranea lunga 6,776 km,con un diametro di 9 metri, avra' l'ambizioso obbiettivo di intercettare una portata massima d'acqua di 417 metri cubi al secondo e deviarla dall'alveo del torrente Bisagno, riducendo in modo drastico il rischio di esondazioni per la citta' di Genova.

"Un traguardo frutto della grande determinazione e volonta' della struttura commissariale: di fronte a tante polemiche da parte di chi non ci ha mai creduto, abbiamo lavorato sempre per superare le difficolta', guardando avanti anche nei momenti piu' critici, e traguardare la realizzazione di quest'opera strategica e irrinunciabile per Genova e per tutta la Liguria. Ora procederemo con ancora piu' determinazione", lo ha definito il presidente della Regione Marco Bucci, commissario di Governo per le opere contro il dissesto idrogeologico. 'Quello dello Scolmatore del Bisagno e' uno dei cantieri piu' importanti d'Italia e il principale della Liguria fra quelli attualmente in corso. Il nostro obiettivo e' chiaro: portarlo a termine senza ulteriori rallentamenti" quanto assicurato dall'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone.

