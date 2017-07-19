Liguria: piano da 68mln per ridurre la mobilita' sanitaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - "La Liguria ha un indice di vecchiaia tra i piu' alti in Italia: un dato che si traduce in una domanda molto elevata di prestazioni sanitarie, destinata a crescere con l'invecchiamento costante della popolazione. A questo si aggiunge un tasso di occupazione molto alto nei reparti di ortopedia, che nelle strutture pubbliche liguri raggiunge in media l'85% e la carenza del numero di anestesisti dedicati all'attivita' operatoria, diminuiti del 15% negli ultimi cinque anni.Un ulteriore elemento che e' emerso e' rappresentato dal fatto che il privato accreditato in Liguria eroga solo il 6,7% delle prestazioni ospedaliere, una quota molto inferiore rispetto ad altre regioni che riescono cosi' a trattenere piu' pazienti sul proprio territorio", sottolinea Paolo Bordon, direttore generale di Area Salute e Servizi Sociali".

Tanto che, ha annunciato, "il Piano prevede, tra le azioni, la proroga degli accordi bilaterali gia' esistenti con Emilia-Romagna e Toscana e la stipula di nuove intese con Lombardia e Piemonte, cosi' da rafforzare la cooperazione con le regioni confinanti e ridurre il ricorso a mobilita' sanitaria non programmata". "Con questo provvedimento la Regione Liguria punta a ridurre le liste d'attesa e a garantire cure di qualita' sempre piu' accessibili ai cittadini", dice l'assessore alla Sanita' Massimo Nicolo', sottolineando che "il Piano rappresenta uno sforzo economico e organizzativo importante".

