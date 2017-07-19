Liguria: oltre 17 mln per sistema regionale Istruzione e Formazione Professionale-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il sistema duale regionale, in dettaglio, si conferma uno strumento strategico per offrire percorsi formativi professionalizzanti capaci di integrare formazione in aula e formazione in azienda. La programmazione 2025/2026 punta su percorsi in apprendistato di primo livello e in alternanza rafforzata, su attivita' laboratoriali di riallineamento dedicate ai giovani che hanno interrotto gli studi e su interventi personalizzati per contrastare la dispersione scolastica. L'intervento complessivo e' sostenuto con risorse per 5,5 milioni di euro, tra fondi statali e fondi regionali, che permetteranno di garantire la piena fruibilita' dei percorsi da parte di centinaia di giovani liguri. Un dato significativo riguarda proprio l'anno formativo 2024/2025, in cui il sistema duale ha raggiunto un totale di 886 allievi iscritti grazie anche all'investimento Pnrr, raddoppiando rispetto all'anno scolastico 2020/2021: un risultato che conferma l'efficacia e l'attrattivita' di questi percorsi. Sul fronte dei percorsi triennali, la nuova programmazione per il triennio 2026/2029 prevede 36 percorsi formativi, di cui 24 articolati su piu' sedi, coerenti con le esigenze del sistema economico e produttivo ligure. Si tratta di un'offerta strutturata per favorire l'occupabilita' dei giovani, rafforzare le competenze tecnico-professionali di base e valorizzare l'alternativita' dell'IeFP rispetto alla scuola secondaria di secondo grado. Per questi percorsi, l'investimento previsto e' di oltre 12 milioni di euro, di cui 10 milioni a carico del Programma Regionale FSE+ 2021-2027. L'offerta formativa dei percorsi triennali sara' inserita nella piattaforma nazionale delle iscrizioni online del Ministero dell'Istruzione, cosi' da consentire alle famiglie di conoscerla e valutarla nei tempi e nelle modalita' previsti dal sistema scolastico nazionale.

