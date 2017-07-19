Liguria: imprese, il 28 gennaio via a bando per efficientamento -2-
Apertura off line dal 22 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema Bandi online di Filse dal 28 gennaio al 3 febbraio (con apertura della modalita' offline dal 22 gennaio), dove e' scaricabile il regolamento del bando approvato in occasione della prima finestra. In caso di esaurimento delle risorse, la chiusura del bando potra' essere anticipata con decreto dirigenziale.
