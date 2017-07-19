Liguria: Commissione Ue approva investimenti Programma Operativo Regionale Fse 2014-2020-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - L'asse occupazione, in dettaglio, ha assorbito circa 127,5 milioni di euro, destinati a corsi di formazione per disoccupati, con tassi di occupazione post-corso fino al 70% per la formazione medio-lunga, incentivi alle assunzioni e servizi di politica attiva del lavoro. Per l'istruzione e formazione professionale triennale, la Regione ha investito 121 milioni di euro, offrendo 36 percorsi strutturati sulle esigenze del territorio e delle aziende. In questa voce rientrano anche i corsi Its, che hanno registrato esiti occupazionali medi superiori all'80%, la formazione continua e permanente per lavoratori occupati, le borse di dottorato e i master post-laurea. Le politiche di inclusione sociale hanno beneficiato di oltre 76,5 milioni di euro, finanziando interventi di conciliazione vita-lavoro, voucher per servizi, azioni di contrasto alla crisi pandemica, alcune delle quali sono state riproposte come buone pratiche nella programmazione attuale e percorsi di formazione e lavoro dedicati alle categorie a rischio di esclusione sociale. Le uniche spese di matrice nazionale inserite sono legate alla misura Safe, che ha consentito di erogare 7,5 milioni di euro di sconti sulle bollette elettriche a famiglie in difficolta' economica. Nel settennio di programmazione sono stati finanziati 5.978 progetti, che hanno coinvolto complessivamente 254 mila beneficiari, di cui il 57% donne, il 23% giovani under 29 e il 12% persone con disabilita'.

