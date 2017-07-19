Liguria: bando da 20 mln per efficientamento energetico edifici pubblici

Contributo a fondo perduto fino a 80% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Il nuovo bando della Regione Liguria destinato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici o ad uso pubblico avra' una dotazione di 20 milioni di euro, e sara' finanziato tramite il programma regionale Fesr 2021-2027. Le risorse - stando a una nota ufficiale - sono rivolte a province, citta' metropolitana di Genova, comuni fino a 40 mila abitanti ed enti pubblici come agenzie e aziende regionali, autorita' di sistema portuali, enti parco e camere di commercio.

Il contributo e' concesso a fondo perduto fino al 70% dell'investimento ammissibile, con un tetto massimo di 1 milione di euro per progetto. La percentuale sale all'80% nel caso di comuni con non piu' di 2 mila abitanti o appartenenti a una delle otto aree interne liguri riconosciute dalla Strategia nazionale aree interne.

Un'iniziativa 'in favore di una transizione energetica che auita le amministrazioni locali, specie quelle dei piccoli comuni, a migliorare le prestazioni degli edifici pubblici e a contenere i costi in bolletta', dichiarano nella nota l'assessore regionale all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

