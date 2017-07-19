Legge delegazione europea 2025: via libera dalla Camera, passa a esame Senato

Tra misure direttiva su risanamento imprese assicurazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - L'Aula della Camera ha approvato con 122 voti favorevoli e 7 contrari (63 gli astenuti) il Ddl 'Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025'. Il provvedimento, di 20 articoli divisi in tre Capi, passa ora all'esame del Senato.

L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a due direttive, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei (un allegato al testo include, inoltre, un elenco di 17 direttive per il cui recepimento non vengono dati principi e criteri di delega specifici).

Tra le deleghe previste figura l'indicazione, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, di principi e criteri per il recepimento della direttiva Ue 2025/1, attraverso uno o piu' Dlgs, relativa all'istituzione di un quadro organico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 15 settembre 2025 risultano aperte, nei confronti dell'Italia, 68 procedure di infrazione, di cui 54 per violazione del diritto dell'Ue e 14 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

