Legge bilancio: Cavallari, coperta e' corta, serve restare cauti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'La coperta e' piuttosto corta. La Legge di bilancio ha vincoli molto stretti e non si puo' derogare per cui i margini per fare nuovo debito sono molto stretti, soprattutto in questa situazione internazionale in cui le pressioni sulla spesa per la difesa sono molto forti per cui questo stringe ulteriormente i margini per altri tipi di intervento". Lo ha detto Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sulla prossima legge di bilancio nel panel sulla riforma fiscale al Festival dell'Economia. 'La cosa positiva e' che in Italia in questo quadro difficile di previsioni macroeconomiche, la finanza pubblica tiene e ha tenuto perche' le previsioni di entrata erano state a suo tempo caute e quella cautela ha pagato. L'entita' del debito e le nostre condizioni ci impongono di rimanere cauti', ha concluso.

