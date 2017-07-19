Lear: Mimit, sito di Grugliasco passa a Fulchir, salvi 365 posti di lavoro

Da primo maggio lavoratori in nuova societa' Mechatronix (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Dopo due anni di confronto, oggi al Mimit e' stato ufficialmente comunicato il trasferimento di tutti i 365 lavoratori di Lear Corp - azienda attiva nella produzione di sedili per autovetture - al Gruppo Fulchir che, con oltre 600 dipendenti e una presenza consolidata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, opera in diversi settori: dall'occhialeria ai componenti per le energie rinnovabili, fino ai prodotti elettronici per l'automotive. Nel corso del tavolo e' stato comunicato che a partire dal primo maggio, i lavoratori confluiranno nella nuova societa', che si chiamera' Mechatronix, con la piena tutela dei diritti acquisiti e la conferma dell'attuale sede di lavoro. Lear trasferira' inoltre capannoni, servizi collegati e macchinari necessari allo sviluppo delle attivita' che saranno portate avanti da Fulchir. L'accordo rappresenta un risultato di grande rilievo per il territorio piemontese, fortemente colpito dalla crisi del settore automotive: non solo vengono salvaguardati tutti i posti di lavoro, ma si preservano anche competenze e professionalita' fondamentali per il futuro sviluppo della nuova attivita' industriale.

com-Liv

(RADIOCOR) 08-04-26 18:58:19 (0634) 5 NNNN