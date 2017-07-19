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            Lazio: presentato pacchetto integrato strumenti finanza agevolata per imprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Si e' svolto oggi, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, l'incontro di presentazione del nuovo sistema integrato di strumenti di finanza agevolata a favore delle imprese del Lazio. Un articolato pacchetto di interventi che, nel corso del 2026, mobilitera' 155 milioni di euro di risorse europee e 120 milioni della Banca Europea Investimenti, con l'obiettivo di rafforzare l'accesso al credito, sostenere gli investimenti e accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo.

            L'iniziativa, finanziata nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021/2027 e attuata dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova, si fonda su una collaborazione strutturata con la Banca Europea per gli Investimenti, il Mediocredito Centrale e il sistema bancario del territorio, valorizzando l'utilizzo dei fondi europei come leva per l'attivazione di ulteriori risorse finanziarie della Bei. 'Con questa strategia la Regione Lazio compie un salto di qualita' nelle politiche di sostegno al sistema produttivo, mettendo a disposizione delle imprese un modello strutturato e integrato di accesso al credito', ha dichiarato la vicepresidente Roberta Angelilli.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 23-04-26 16:17:48 (0604)PA 5 NNNN

              
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