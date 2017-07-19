Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: chiuso bando da 21 mln per impianti pubblici trattamento rifiuti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Si e' concluso il bando della Regione Lazio che ha stanziato 21,3 milioni di euro di fondi FESR per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzati al potenziamento delle attivita' di trattamento dei rifiuti. A inoltrare i progetti sono stati l'Azienda Servizi Municipali di Rieti, Ambiente e Salute di Sora, Ama e Progetto Ambiente di Aprilia. L'importo finanziabile dalla Regione e' pari a cinque milioni per singolo progetto. L'iniziativa, promossa dall'assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della Giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-02-26 14:06:19 (0278)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,05 -3,67 17.35.04 1,05 1,09 1,09


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.