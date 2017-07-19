Lazio: chiuso bando da 21 mln per impianti pubblici trattamento rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Si e' concluso il bando della Regione Lazio che ha stanziato 21,3 milioni di euro di fondi FESR per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzati al potenziamento delle attivita' di trattamento dei rifiuti. A inoltrare i progetti sono stati l'Azienda Servizi Municipali di Rieti, Ambiente e Salute di Sora, Ama e Progetto Ambiente di Aprilia. L'importo finanziabile dalla Regione e' pari a cinque milioni per singolo progetto. L'iniziativa, promossa dall'assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, rientra in una strategia piu' ampia della Giunta regionale mirata a rafforzare l'economia circolare e a migliorare l'efficienza complessiva della filiera di gestione dei rifiuti.

