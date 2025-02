Lazio: Bankitalia, crescita Pil 2024 prossima allo 0,5% dato Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - La crescita del Pil del Lazio nel 2024 non si e' discostata dall'andamento stimato per il dato nazionale, pari a un +0,5 per cento. Lo indicano gli economisti della Sede di Roma della Banca d'Italia in un aggiornamento dello scenario congiunturale della regione. Il pil del Lazio lo scorso anno, quindi, a consuntivo mostrera' una crescita "molto vicina allo 0,5%" e in linea con il dato nazionale dovrebbe essere anche il prossimo triennio. La Banca d'Italia per l'Italia stima una crescita vicina all'1% annuo per il periodo considerato, si ricorda nel corso di una tavola rotonda guidata dalla Direttrice della Sede di Roma Antonella Magliocco, "con proiezioni molto incerte per il rischio di ribasso".

