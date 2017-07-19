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            Lazio: 7 mln all'Ater Civitavecchia per acquisto 39 alloggi a Santa Marinella -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 'La finalizzazione di ben 7 milioni di euro a favore dell'Ater di Civitavecchia per il parziale acquisto del complesso immobiliare sito nel Comune di Santa Marinella, in via Elcetina, dimostra la chiara volonta' della Giunta regionale del Lazio di assicurare il rafforzamento dell'offerta abitativa in tutto il territorio della nostra Regione.

            La possibilita' di garantire per la citta' di Santa Marinella la presenza di ulteriori 39 alloggi da destinare all'edilizia residenziale consente, infatti, di ampliare le misure di tutela delle fasce deboli in materia di politiche abitative, garantendo, allo stesso tempo, la riqualificazione del patrimonio esistente'. Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore della Regione Lazio.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 24-05-26 16:48:25 (0366)PA,IMM 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,51 -1,31 17.08.54 1,495 1,575 1,515


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