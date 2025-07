Lavoro:40 mln da Regione Lombardia e Fond.Cariplo per contrastare fenomeno Neet -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Obiettivo della collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo non e' solo prevenire l'esclusione sociale, ma anche riattivare chi si trova gia' nella condizione di Neet, attraverso la realizzazione di interventi congiunti. Per coordinare tutto questo nascera' un tavolo permanente: una cabina di regia condivisa, che avra' il compito di guidare, monitorare e aggiornare le azioni, valutandone l'impatto reale. All'interno della sfida Zero Neet, anche il bando 'ZeroNeet - Reti di opportunita' per l'inserimento occupazionale e le competenze' ha come obbiettivo il finanziamento di progettualita' rivolte al contrasto del fenomeno Neet e si rivolge ai giovani tra i 15 e i 29 anni compiuti, in particolare a quelli piu' distanti dal mercato del lavoro, come gli inattivi e persone con fragilita' multidimensionali. Il contributo massimo previsto per ciascun progetto puo' variare da 400.000,00 euro a 600.000,00 euro, in funzione dell'estensione del territorio interessato. Prima dell'avvio della progettualita' alle reti territoriali sara' garantito da Fondazione Cariplo un servizio di accompagnamento e sostegno metodologico finalizzato alla definizione delle progettazioni definitive.

'Ogni giovane che oggi non studia, non lavora e non si forma, e' una risorsa che rischiamo di perdere. E questo non possiamo permettercelo. Per questo - aggiunge - faccio un grande appello agli enti del terzo settore e ai nostri enti accreditati affinche' ci sia una vera e larga condivisione per accogliere piu' ragazzi possibili'. 'L'accordo con Regione Lombardia - chiarisce Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo - mette al centro un tema importante di cui forse ancora non abbiamo piena consapevolezza. La collaborazione amplia quella avviata a febbraio con Intesa Sanpaolo. Abbiamo di fronte un grave problema gia' oggi, immaginiamolo in prospettiva. Dobbiamo siglare alleanze tra istituzioni e aziende per costruire il futuro di questi giovani, delle loro famiglie e del nostro Pese. E dobbiamo fare un patto coi ragazzi, prendere la responsabilita' nei loro confronti e ingaggiarli'. "Sosteniamo con convinzione questo progetto di Fondazione Cariplo, a cui si aggiunge oggi Regione Lombardia. Serve restituire fiducia a chi e' uscito dal mondo della formazione e del lavoro in modo che possa costruirsi un futuro e che sappia di essere una risorsa preziosa per la crescita dell'Italia", aggiunge Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer Intesa Sanpaolo.

Ann

(RADIOCOR) 17-07-25 13:05:56 (0346) 5 NNNN