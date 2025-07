Lavoro: Schlein, non serve premier donna se non migliora condizioni di vita donne

Nostra proposta contro sfruttamento part-time involontario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - "Non serve avere un presidente del Consiglio donna se non si occupa, tutti i giorni, di migliorare la condizione di vita e di lavoro delle donne del Paese". Lo ha affermato la segretaria Pd, Elly Schlein, illustrando alla Camera, nel corso di una conferenza stampa, una proposta di legge sulla regolamentazione del part-time depositata al Senato (prima firmataria Susanna Camusso).

"Il Partito democratico - ha detto Schlein - ha presentato una legge per contrastare il part-time involontario, quelle forme di precarieta' che condannano 3 milioni di donne a stare in una condizione di lavoro povero e a non poterne uscire. Quindi la nostra proposta mira a garantire che la lavoratrice o il lavoratore part-time abbiano diritto a poter completare il proprio orario di lavoro, soprattutto se lo stanno gia' facendo, ma non e' riconosciuto dal contratto. E' una proposta che mira anche a contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio e a ricostruire un diritto al tempo delle persone e in particolare delle donne". "Perche' in questo Paese il 31,5% di donne che lavorano, lavorano in part-time, mentre solo l'8% di uomini che lavorano, lavorano in part-time, perche' in questo Paese, quando c'e' un Governo guidato da una donna che taglia il welfare e la sanita' pubblica, tutto il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie e dentro le famiglie soprattutto sulle spalle delle donne. Allora, il problema e' che si eviti che il part-time, soprattutto quando forzato, sia una trappola di sfruttamento che tiene li' le lavoratrici e le tiene con dei salari troppo bassi per una vita dignitosa".

