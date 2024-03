Lavoro: ricerca Unibo, in Ue solo 37% svolge professioni adatte a smartworking

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - La diffusione delle diverse forme di lavoro a distanza non cambia solo le vite dei singoli lavoratori, ma puo' avere impatti profondi anche a livello sociale, economico e per lo sviluppo dei territori. Si stima infatti che solo il 37% dei lavoratori dell'Unione Europea svolge professioni adatte al lavoro da remoto: un dato che potrebbe aggravare le distinzioni territoriali e socio-economiche gia' esistenti.

Remaking, il nuovo progetto europeo di ricerca Horizon Europe coordinato dal professor Marco Di Tommaso dell'Universita' di Bologna coordinato dall'Alma Mater - indaghera' queste trasformazioni con una ricerca partecipativa in una serie aree urbane e rurali, tra cui Bologna e la sua Citta' Metropolitana. La grande diffusione del lavoro da remoto avvenuta negli ultimi anni non e' soltanto utile per favorire a livello individuale un'organizzazione flessibile dell'attivita' lavorativa, ma puo' avere impatti profondi anche a livello sociale, economico e per lo sviluppo dei territori.

