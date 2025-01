Lavoro: Mercer, retribuzioni giovani +5,4% in 2021-24, ma lontani livelli Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Un gap che non si colma col proseguire della carriera. Anche i laureati italiani con 5 di esperienza occupano le posizioni piu' basse nella classifica europea con uno stipendio medio di 77.647 euro, - 24% rispetto alla media europea di 101.860 euro e superiore solo a quello medio dei colleghi polacchi (65.408 euro). Solo per ruoli executive gli stipendi italiani riescono a raggiungere compensi fino a 285.156 euro medi, piu' in linea con la media del continente di 317.826 euro, sopra a Polonia (279.120 euro), Spagna (277.333 euro) e Francia (261.511 euro). 'In un mercato del lavoro sempre piu' globale, la scarsa competitivita' dei salari italiani influenza le scelte professionali dei giovani, spingendoli a cercare opportunita' all'estero', dice Marco Morelli, ad di Mercer Italia. 'I dati evidenziano un contrasto che e' alla base delle criticita' strutturali del mercato del lavoro italiano, dove il divario retributivo si riduce solo nelle posizioni apicali. Investire in politiche retributive piu' equilibrate e in programmi di sviluppo delle competenze e' essenziale per costruire un sistema capace di attrarre, motivare, trattenere i migliori talenti e assicurare competitivita' e crescita sostenibile per le organizzazioni e per il Paese', avverte.

