Lavoro: Lombardia, previste 271mila assunzioni in maggio-luglio (Hays Italia) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Quanto ai trend del mercato del lavoro nel 2025, si prevede la crescita della preoccupazione legata all'Intelligenza artificiale: aumenta la difficolta' per le aziende nel distinguere i veri esperti di AI dai cosiddetti "pseudo-esperti". Inoltre lo skill gap e' dato in aumento: la rapidita' della trasformazione tecnologica amplifica il divario tra competenze richieste e disponibili. Lavoro da remoto: mentre le imprese spingono per il ritorno in presenza, il lavoro da casa rimane una priorita' irrinunciabile per molti dipendenti. Tre quarti dei professionisti cercherebbe altro. Quanto al benessere mentale, cresce la sensibilita' dei lavoratori verso il tema; le aziende devono investire in consulenze psicologiche, programmi di gestione dello stress, attivita' fisiche o sportive, mentoring e coaching. Infine diversity, equity & inclusion saranno fondamentali per costruire ambienti realmente inclusivi, in cui tutti si sentano a proprio agio, comprendendo anche la popolazione femminile.

