Lavoro: Lombardia accelera su programma Gol, superati target con 6 mesi anticipo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Regione Lombardia ha raggiunto e superato con sei mesi di anticipo il target prefissato degli obiettivi della misura nazionale Garanzia Occupabilita' dei Lavoratori (Gol). Il programma, varato nell'ambito del Pnrr (scadra' quindi insieme al Pnrr) e pensato per migliorare le politiche attive del lavoro e la formazione, offre percorsi personalizzati e gratuiti per l'inserimento o il reinserimento lavorativo, inclusa la formazione professionale (upskilling/reskilling). Rivolto a disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, giovani Neet e donne, prevede un'analisi iniziale per definire il percorso piu' adatto. Guardando ai numeri, oltre 290.000 persone hanno avviato un percorso Gol, piu' di 150.000 hanno trovato un'occupazione e i tempi di attesa per il primo servizio si sono ridotti a meno di dieci giorni. La distribuzione per annualita' evidenzia un andamento della misura in crescita costante, con 14.870 soggetti trattati nel 2022, 65.502 nel 2023, 92.584 nel 2024 e 116.611 nel 2025.

"Precisiamo subito che i soggetti formati da Regione Lombardia corrispondono al 20% dell'obiettivo nazionale. Su una platea di piu' di 290.000 soggetti che hanno attivato un percorso Gol, piu' di 150.000 hanno avviato uno o piu' percorsi lavorativi, mentre piu' di 113.000 persone hanno completato con successo percorsi formativi, in prevalenza in questi settori: servizi, turismo, trasporti e logistica", ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, sottolineando che "il ministero del Lavoro ci aveva assegnato obiettivi altamente sfidanti da raggiungere entro il 30 giugno 2026 e noi li abbiamo gia' abbondantemente superati con 6 mesi di anticipo". Grazie alle risorse investite, oltre 197 milioni a fine 2025, ha contribuito a rendere i servizi per l'impiego piu' efficienti.

Ars

(RADIOCOR) 09-02-26 14:30:53 (0386) 5 NNNN